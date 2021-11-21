Две шайбы и голевая передача Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Сан-Хосе»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» в гостях оказался сильнее «Сент-Луиса». Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «Кэпиталз».
В составе победителей по дублю оформили Александр Овечкин и Конор Шири. Россиянин до двух шайб сократил отставание от рекордсмена лиги Дэйва Андрейчука по голам в большинстве. Овечкин также отметился результативной передачей. Россияне Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились.
Вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов оформил шатаут, отразив все 22 броска по своим воротам.
источник: «Советский спорт»