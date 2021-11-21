Овечкин признан первой звездой матча «Вашингтон» - «Сан-Хосе»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (4:0).

Напомним, что в этом матче он набрад 3 (2+1) очка. Овечкин стал автором своих 743-й и 744-й шайб в рамках лиги.

Второй звездой матча назвали защитника Джона Карлсона, который отдал две голевых передачи.

Третьим лучшим игроком встречи стал автор дубля Конор Шири.

Российский голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов провел сухой матч, отразив все 22 броска по своим воротам.