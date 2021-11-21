Президент «Динамо» объяснил, почему Знарок не присутствовал на праздновании 75-летия клуба

В Москве состоялся гала-матч, который был приурочен к 75-летию «Динамо».

На праздничном мероприятие отсутствовал бывший наставник бело-голубых Олег Знарок. Специалист дважды выигрывал с «Динамо» Кубок Гагарина.

«Знарок – легенда динамовского хоккея, это два Кубка Гагарина. Мы приглашали его на празднование, но ковидные меры и все остальное накладывает отпечаток», - приводят «РИА Новости» слова президента клуба Виктора Воронина.

Напомним, что «Динамо» выигрывало чемпионские титулы в 2012 и 2013 году.

Отметим, что ранее Знарок не смог принять участие в работе со сборной России на этапе Евротура в Финляндии в связи с болезнью.