Третьяк прокомментировал возможное отсутствие игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине

Президент ФХР Владислав Третьяк назвал причину, по которой игроков Национальной хоккейной лиги могут не отпустить на Олимпийские игры 2022 года.

«Много больных сейчас, переносы матчей идут, так что много тревожных сигналов. Еще я знаю, что профсоюзу игроков НХЛ не очень нравятся правила пребывания в Китае. Там же очень суровые ограничения, и они пугают НХЛ», — приводит «RT» слова трехкратного олимпийского чемпиона.

Напомним, что НХЛ отложила четыре матча регулярного чемпионата с участием «Оттавы» из-за вспышки COVID-19 в клубе. Руководители лиги заявили, если ситуация будет ухудшаться, то игроки могут пропустить ОИ-2022.

Напомним, что сборная Россия на групповой стадии в квартете с Чехией, Швейцарией и Данией.