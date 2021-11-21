«Металлург» обыграл на выезде «Автомобилист» и продолжает лидировать на Востоке (видео)

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Металлургом» завершился победой гостей со счетом 3:0.
По шайбе в составе «сталеваров» забросили Егор Яковлев (4-я минута), Анатолий Никонцев (48) и Андрей Чибисов (58, в пустые ворота).
Таким образом, «Металлург» набрал 51 очко и продолжает лидировать в таблице Восточной конференции. «Автомобилист» идет седьмым. У клуба из Екатеринбурга 31 очко.
24 ноября »Автомобилист» сыграет в гостях против «Амура». Магнитогорский клуб днем позже на своем льду примет минское «Динамо».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Металлург» (Магнитогорск) – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Голы:
0:1 – Яковлев (Акользин, Неколенко), 3:27
0:2 – Никонцев, 47:31
0:3 – Чибисов (Минулин), 57:33 (ПВ)
Вратари: Шикин (00:00-57:01, 57:33-60:00) – Кошечкин.
Броски: 30 – 28.
Штраф: 6 – 6.