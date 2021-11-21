«Трактор» дома победил «Адмирал» благодаря дублю Кравцова

Хоккеисты «Трактора» одержали домашнюю победу над «Адмиралом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев две шайбы забросил нападающий Виталий Кравцов, отличившийся на 12-й и 29-й минутах. Соперник ответил голом Либора Шулака (55). На 21-й минуте форвард челябинцев Тему Пулккинен не смог реализовать буллит.

Отметим, что подопечные Анвара Гатиятулина набрали 50 очков и расположились на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» идет 12-м с 17 очками.

24 ноября «Трактор» сыграет в гостях против московского «Динамо», а клуб из Владивостока в тот же день у себя примет «Авангард».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) – «Адмирал» (Владивосток) – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы:

1:0 – Кравцов (Ткачев, Кулик), 11:36

2:0 – Кравцов (Бывальцев, Яруллин), 28:17 (бол.)

2:1 – Шулак (Шевченко), 54:02

Вратари: Вилл – Налимов.

Броски: 33 – 28.

Штраф: 4 – 14.