«Сочи» на своей площадке минимально обыграл рижское «Динамо»

Хоккеисты «Сочи» победили рижское «Динамо» (1:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что единственная шайба в прошедшей встрече была заброшена на 14-й минуте – ее автором стал защитник Янис Якc, удачно реализовавший численное большинство своей команды.

Благодаря этой победе «Сочи» набрал 26 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице Западной конференции. Рижский клуб опустился на 11-ю строчку (25 очков).

24 ноября сочинцы сыграют в гостях против «Сибири», а «Динамо» днем ранее на выезде встретится с «Ак Барсом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» – «Динамо» (Рига) – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол:

1:0 – Якс (Глотов, Рундблад), 13:54 (бол.)

Вратари: Хеллберг – Гудачек.

Броски: 18 – 16.

Штраф: 6 – 4.