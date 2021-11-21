«Нефтехимик» победил «Локомотив» в Нижнекамске благодаря заброшенной шайбе Кнота

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» – «Локомотив» завершился минимальной победой команды из Нижнекамска со счетом 1:0.

Автором победной шайбы стал защитник хозяев Рональд Кнот, забросивший шайбу на 14-й минуте встречи. Отметим, что хоккеист нанес свой результативный бросок по воротам соперника, не доходя до синей линии.

Таким образом, «Нефтехимик» поднялся на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 32 очка. «Локомотив» остался шестым на Западе с 37 очками.

23 ноября нижнекамцы на своем поле примут ЦСКА, а ярославская команда днем позже дома встретится с «Йокеритом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Локомотив» (Ярославль) – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол:

1:0 – Кнот (Бикмуллин, Воробьев), 13:41

Вратари: Судницин – Исаев.

Броски: 25 – 34.

Штраф: 6 – 12.