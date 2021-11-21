СКА потерпел шестое поражение подряд, уступив в гостях ЦСКА

ЦСКА нанес поражение СКА (3:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе московской команды заброшенными шайбами отметились нападающие Сергей Плотников (2-я минута), Сергей Андронов (7) и Михаил Григоренко (9). СКА ответил точным броском Антона Бурдасова в большинстве (55).

После этой игры ЦСКА набрал 42 очка и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. СКА, имея в активе 39 очков, опустился на четвертое место.

В следующем матче 23 ноября клуб из Санкт-Петербурга сыграет в Нижнекамске против местного «Нефтехимика», а ЦСКА днем позже примет «Северсталь».

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) – 3:1 (3:0, 0:0, 0:1)

Голы:

1:0 – Плотников (Окулов, Каменев), 1:04

2:0 – Андронов (Нордстрем, Соркин), 6:34

3:0 – Григоренко (Слепышев, Карнаухов), 8:01

3:1 – Бурдасов (Кузьменко, Кемппайнен), 54:18 ГБ

Вратари: Федотов - Юханссон (00:00-08:01), Николаев (08:01-60:00)

Броски: