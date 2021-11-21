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Минское «Динамо» дома уступило «Сибири», потерпев свое четвертое поражение кряду в КХЛ

Новосибирский клуб выиграл свою четвертую игру из последних пяти в чемпионате.
21 ноября 2021 19:54
автор: Владислав Корегин

Хоккеисты «Динамо» из Минска проиграли «Сибири» (1:2 Б) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что в основное время команды забросили друг другу по одной шайбе. У белорусов гол забил Дмитрий Буйницкий (10-я минута). Соперник ответил результативным ударом Валентина Пьянова (59).

В серии буллитов победу новосибирскому клубу принес точный бросок Олега Ли.

Минский клуб набрал 34 очков и расположился на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. Новосибирцы идут шестыми на Востоке (34 очка).

23 ноября «Динамо» отправится в гости к «Барысу», а «Сибирь» днем позже на своем поле примет «Сочи».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) – «Сибирь» (Новосибирск) – 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:2)

Голы:

1:0 – Буйницкий (Горбунов, Шинкевич), 09:37

1:1 – Пьянов (Мерфи, Чесалин), 58:38

1:2 – Ли, 65:00

Вратари: Рыбар – Сятери.
Броски: 26 – 20.
Штраф: 4 – 12.

источник: «Советский спорт»
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