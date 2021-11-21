Кошечкин первым среди вратарей преодолел отметку в 100 матчей на «ноль» в отечественных чемпионатах

Вратарь магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин установил историческое достижение, преодолев первым среди отечественных голкиперов отметку в 100 «сухих» матчей.

21 ноября «Металлург» одержал победу над «Автомобилистом» со счетом 3:0. По шайбе в составе «сталеваров» забросили Егор Яковлев (4-я минута), Анатолий Никонцев (48) и Андрей Чибисов (58, в пустые ворота).

Таким образом, «Металлург» набрал 51 очко и продолжает лидировать в таблице Восточной конференции. «Автомобилист» идет седьмым. У клуба из Екатеринбурга 31 очко.