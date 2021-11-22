Передача Сергачева помогла «Тампе-Бэй» добиться домашней победы над «Миннесотой»

Хоккеисты «Тампы-Бэй Лайтнинг» обыграли «Миннесоту Уайлд» (5:4 Б) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

В основное время команды забросили друг другу по четыре шайбы. У хозяев голы забили Энтони Чирелли (2-я и 38-я минуты), Патрик Марун (12) и Алекс Барре-Буле (50). Соперник ответил результативными бросками Маркуса Фолиньо (15), Брэндона Дюхайма (24), Кевина Фиалы (58) и Йоэля Эрикссона (60). В серии буллитов победу «Лайтнинг» принесла реализованная попытка Стивена Стэмкоса.

Российский защитник хозяев Михаил Сергачев провел на льду 23 минуты 20 секунд и отличился голевой передачей. Голкипер Андрей Василевский не принял участие в матче, оставшись в запасе. Форвард гостей Кирилл Капризов записал на свой счет один ассист – его игровое время составило 22 минуты. Его партнер по команде, а именно защитник Дмитрий Куликов, также сделал один результативный пас, сыграв 15 минут 24 секунды.

Отметим, что «Тампа» набрала 23 очка и расположилась на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Миннесота» идет третьей на Западе с 23 очками.

24 ноября «Лайтнинг» на своем поле сыграют с «Филадельфией», а «Уайлд» днем позже отправятся в гости к «Нью-Джерси».