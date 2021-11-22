«Рейнджерс» на своей площадке победили «Баффало», на счету Панарина ассистентский хет-трик

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» – «Баффало Сэйбрз» завершился победой хозяев со счетом 5:4.

Одним из главных героев прошедшей встречи стал форвард победителей Артемий Панарин, отличившийся тремя ассистами. Голы в составе «рейнджеров» забили Крис Крайдер (20), Джейкоб Труба (29), Каапо Какко (33), К'Андре Миллер (34) и Райан Линдгрен (60). Голкипер Александр Георгиев провел на льду два периода, отразил 14 бросков из 18 – его заменил Игорь Шестеркин, оформивший четыре сэйва из четырех возможных.

Таким образом, клуб из Нью-Йорка одержал свою четвертую победу в последних пяти встречах чемпионата – команда набрала 25 очков и расположилась на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Баффало» идет 13-м (16 очков).

25 ноября «Рейнджерс» на выезде сыграют против «Айлендерс», а «Сэйбрз» двумя днями ранее дома встретятся с «Коламбусом».