«Айлендерс» уступили «Торонто» в Нью-Йорке, Сорокин отразил 37 бросков

Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» потерпели домашнее поражение от «Торонто Мэйпл Лифс» (0:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победившей команды две шайбы забросил Митчелл Марнер, отличившийся на 4-й и 54-й минутах. Еще один гол забил Ондржей Каше (43). Российский голкипер хозяев Илья Сорокин оформил 37 сэйвов из 40 возможных.

Отметим, что «островитяне» уступили в своем шестом матче кряду в НХЛ. В данный момент команда занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 12 очков. «Торонто» располагается на четвертой строчке с 27 очками.

25 ноября «Айлендерс» на своем поле примут «Рейнджерс», а «Мэйпл Лифс» в тот же день в гостях встретятся с «Лос-Анджелесом».