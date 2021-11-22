Шайба Овечкина не помогла «Вашингтону» набрать очки в гостевом матче с «Сиэтлом»

«Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Сиэтлу Кракен» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победившей команды голы забили Джаред Макканн (16-я минута), Джейден Шварц (27), Адам Ларссон (28), Калле Йернкрок (34) и Янни Гурд (60).

У гостей шайбы забросили Том Уилсон (4) и Александр Овечкин (44). Отметим, что россиянин забил свой 15-й гол в нынешнем сезоне. Форвард Евгений Кузнецов провел на льду 22 минуты 28 секунд и отличился одним ассистом. Защитник Дмитрий Орлов также оформил одну голевую передачу – его игровое время составило 17 минут 36 секунд. Голкипер Илья Самсонов остался в запасе.

Таким образом, «Сиэтл» одержал свою первую победу в последних семи встречах чемпионата. Команда набрала 11 очков и расположилась на 15-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Вашингтон» идет третьим на Западе с 27 очками.

25 ноября «Кракен» дома сыграют с «Каролиной», а «Кэпиталз» в тот же день на своем площадке примут «Монреаль».