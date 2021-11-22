«Рейнджерс» – «Баффало». Панарин признан первой звездой встречи

Пресс-служба НХЛ сообщила о том, что российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин был признан первой звездой матча с «Баффало Сэйбрз» (5:2) в рамках регулярного чемпионата.

Отметим, что в прошедшей встрече 30-летний хоккеист провел на льду 18 минут 3 секунд и записал на свой счет три результативных передачи. В нынешнем сезоне россиянин набрал 19 (4+15) очков в 18 играх.

Второй звездой признали еще одного игрока команды из Нью-Йорка, а именно защитника Райана Линдгрена, ставшего автором победной шайбы за 0,4 секунды до конца третьего периода. Тройку лучших замкнул защитник «Баффало» Расмус Далин, набравший 2 (1+1) очка.

Добавим, что «Рейнджерс» набрали 25 очков и расположились на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Баффало» идет 13-м (16 очков).

25 ноября «Рейнджерс» на выезде сыграют против «Айлендерс», а «Сэйбрз» двумя днями ранее дома встретятся с «Коламбусом».