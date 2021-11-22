«Авангард» переиграл «Амур», выиграв в регулярном чемпионате КХЛ пять матчей кряду

«Авангард» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Амур со счетом 3:1.
За омичей забивали Владимир Брюквин (3-я минута), Ярослав Косов (35) и Наиль Якупов (58). У клуба из Хабаровска - Иван Николишин (30).
Таким образом, «Авангард» набрал 39 очков и закрепился на пятом месте турнирной таблицы Восточной конференции, «Амур» по-прежнему вне зоны плей-офф на девятом месте с 27 очками.
24 ноября «Авангар» сыграет в гостях против «Адмирала», а «Амур» примет «Автомобилист».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) - «Авангард» (Омск) - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Голы:
0:1 – Брюквин (Емелин, Якупов), 2:54
1:1 – Николишин (Бутузов), 29:52
1:2 – Косов (Толчинский), 34:23
1:3 – Якупов (Дергачев), 57:20
источник: «Советский спорт»