Вячеслав Быков – об НХЛ: Для них бизнес важнее развития хоккея

Экс-наставник сборной России Вячеслав Быков рассказал о своем отношении к Национальной хоккейной лиге.

61-летний специалист заявил, что отечественным функционерам стоит больше обращать внимание на КХЛ, чем на североамериканскую лигу.

– Мы везде рекламируем НХЛ, а нам надо делать акцент на КХЛ. Мы воспитываем молодых игроков, они потом уезжают, а НХЛ как плохие грибники в лесу – все выдирают вместе с грибницей. И при этом невежественно относятся к нашим просьбам отпустить игроков на Олимпиаду. Позиция НХЛ понятна, им бизнес важнее развития хоккея, – цитирует Быкова «Чемпионат».

Напомним, что Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Ранее в НХЛ заявили, что организация не отпустит своих игроков на предстоящие соревнования, если ситуация с пандемией коронавируса будет ухудшаться.

Что касается сборной России, то подопечные Алексея Жамнова на ОИ сыграют в одной группе с Чехией, Швейцарией и Данией.