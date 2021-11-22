Быков - о развитии молодежного хоккея: Нужно создать систему, чтобы все клубы были в равных условиях

Экс-главный тренер сборной России Вечеслав Быков высказался о проблемах развития молодежного хоккея страны.

«Собирать лучшую молодежь в нескольких клубах – тоже перегиб. Значит, надо создавать правила, чтобы не было такого, что один клуб забирает всех. Всё должно быть направлено на развитие лиги, чтобы был интерес, интрига. Можно создать систему, в которой все клубы будут в равных условиях», – сказал Быков «Чемпионату».

Напомним, молодежный чемпионат мира по хоккею в этом году пройдет в Эдмонтоне и Ред-Дире.