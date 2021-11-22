Самсонов был назван второй звездой недели в НХЛ

Российский вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов был признан второй звездой недели в Национальной хоккейной лиге. Голкипер отразил 56 бросков в играх с «Сан-Хосе» и «Лос-Анджелесом», не пропустив при этом ни одной шайбы.

Первой звездой недели стал американский нападающий «Калгари» Джонни Годро. В четырех матчах форвард набрал семь очков (четыре гола + три передачи), забросив две победные шайбы. Третьей звездой стал канадский защитник «Колорадо» Кейл Макар, набравший пять (три + два) очка в двух встречах.

В нынешнем сезоне у Самсонова уже три «сухих» матча в 8 проведенных играх. По итогам 19 встреч в регулярном чемпионате на счету «Вашингтона» 27 очков и третье место в таблице Востока. Следующий матч в НХЛ команда проведет против «Монреаля» 25 ноября в 03:00.