«Сент-Луис» дома переиграл «Вегас», Тарасенко и Костин набрали очки

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» дома одолел «Вегас Голден Найтс» со счетом 5:2.

В составе хозяев отличились Райан О'Райли, Тайлер Бозак, Джастин Фолк, Брэндон Саад, реализовавший большинство, и Никко Миккола. Гости ответили шайбами Чендлера Стивенсона и Рейли Смита.

Российские нападающие «блюзменов» Владимир Тарасенко и Клим Костин сделали две и одну результативные передачи соответственно. Павел Бучневич, Иван Барбашев, а также форвард гостей Евгений Дадонов результативных баллов не набрали.

Благодаря этой победе «Сент-Луис» набрал 22 очка и сравнялся с «Вегасом по этому показателю. Команды делят пятое и шестое места на Востоке.