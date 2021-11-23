«Коламбус» одержал гостевую победу над «Баффало», Гавриков отличился первым дублем в НХЛ

Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» на выезде обыграл «Баффало Сэйбрз» (7:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победившей команды две шайбы забросил защитник Владислав Гавриков, отличившийся на 24-й и 60-й минутах. Отметим, что россиянин впервые в своей карьере в лиге записал на свой счет дубль. Также два гола забил Джек Рослович (9, 15). По голевому броску нанесли Оливер Бьеркстранд (21), Макс Доми (21) и Шон Курали (60). Форвард Егор Чинахов не набрал результативных очков, отыграв 11 минут 43 секунды.

Соперник ответил шайбами Тейджа Томпсона (4, 30), Земгуса Гиргенсонса (20) и Дилана Козенса (25).

Таким образом, «Коламбус» набрал 20 очков и расположился на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Баффало», потерпев свое третье поражение кряду, идет 13-м с 16 очками.

25 ноября «Блю Джекетс» сыграют дома против «Виннипега», а «Сэйбрз» в тот же день на своей площадке примет «Бостон».