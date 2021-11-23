ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Коламбус» одержал гостевую победу над «Баффало», Гавриков отличился первым дублем в НХЛ

В нынешнем сезоне россиянин набрал 9 (2+7) очков в 16 встречах.
23 ноября 2021 08:16
автор: Владислав Корегин

Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» на выезде обыграл «Баффало Сэйбрз» (7:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победившей команды две шайбы забросил защитник Владислав Гавриков, отличившийся на 24-й и 60-й минутах. Отметим, что россиянин впервые в своей карьере в лиге записал на свой счет дубль. Также два гола забил Джек Рослович (9, 15). По голевому броску нанесли Оливер Бьеркстранд (21), Макс Доми (21) и Шон Курали (60). Форвард Егор Чинахов не набрал результативных очков, отыграв 11 минут 43 секунды.

Соперник ответил шайбами Тейджа Томпсона (4, 30), Земгуса Гиргенсонса (20) и Дилана Козенса (25).

Таким образом, «Коламбус» набрал 20 очков и расположился на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Баффало», потерпев свое третье поражение кряду, идет 13-м с 16 очками.

25 ноября «Блю Джекетс» сыграют дома против «Виннипега», а «Сэйбрз» в тот же день на своей площадке примет «Бостон».

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Российские шахматистки выиграли командный чемпионат Европы"Амур" уступил "Авангарду"Александр Овечкин вошёл в четвёрку лучших россиян-ассистентов в НХЛОсторожно, горячо! Новая фотосессия супруги вратаря «Ростова»Сбежал из СССР на самолете миллиардера из США и сходу покорил НХЛВедущая Тригубчак искупалась голышом
«Спартак» отправил сам себя в нокаут: московская акция устрашения финнов провалилась с треском
Домашний матч регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» спартаковцы начали с побоища «два на два», но сделали себе хуже, пропустив три шайбы в первом периоде и разгромно проиграв матч (1:6).
Карпину дали семь суток, Хачатурянцу — пять лет. В Москве прошло собрание клубов РПЛ
На повестке дня были выборы нового главы Российской Премьер-Лиги и перенос 22-го тура чемпионата в интересах сборной.
Судьба Витории, Фукс-Оксимирон и Карпин-Электроник в обзоре мемов
Главные футбольные события российского и европейского уик-энда в картинках и фразочках.
У Овечкина — 15-й гол, у Панарина — 15-я передача. Русские звезды снова на первых ролях в НХЛ (видео)
В очередных матчах чемпионата НХЛ Александр Овечкин забросил 745-ю шайбу за карьеру, но не спас «Вашингтон» от поражения в Сиэтле (2:5), а Артемий Панарин сделал ассистентский хет-трик, внеся важный вклад в победу «Рейнджерс» над «Баффало» (5:4).
А надо ли было бросать Украину ради такой «помойки»? Шевченко смазал тренерский дебют в Серии А
В первом матче под руководством Андрея Шевченко «Дженоа» проиграл в рамках Серии А дома «Роме» Жозе Моуринью.
«Зениту» стоит задуматься, а «Спартаку» — похоже, уже поздно. Итоги первого круга РПЛ
В Российской Премьер-Лиге сыграно 15 туров. Самое время подвести промежуточные итоги сезона-2021/22.
Даня, это был не ты! Финал в Турине Звереву проиграла «тень Медведева»
Чемпионом Итогового турнира года, завершившегося в Италии, стал Александр Зверев из Германии. В финале он неожиданно легко, в двух партиях разгромил россиянина Даниила Медведева.
«Рубин» лишил «Сочи» «серебра» по итогам первого круга. Как Слуцкий вырвал волевую победу на «Фиште»
Казанцы в заключительном матче первого круга РПЛ первыми пропустили в Сочи, но затем благодаря голам датских легионеров Оливера Абильдгора и Андерса Дрейера добыли неожиданную волевую победу (2:1).
Безупречный Хэмилтон и героический Алонсо. Итоги Гран-при Катара, закрутившего чемпионскую интригу
Победителем первого в истории «Формулы-1» Гран-при Катара стал Льюис Хэмилтон, который сократил отставание от лидирующего в общем зачете Макса Ферстаппена до восьми очков. Но главным героем уик-энда оказался Фернандо Алонсо.
Сульшера сделали козлом отпущения — а может, во всем виноват не он, а Роналду? Как «МЮ» опять сменил курс
«МЮ» все-таки уволил Уле-Гуннара Сульшера, хотя до последнего тянул с этим решением.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика