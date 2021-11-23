Гол и передача Тренина помогли «Нэшвиллу» одолеть «Анахайм»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» дома одержал победу над «Анахайм Дакс» со счетом 3:2.

В составе победителей отличились Райан Джохансен, Микаэль Гранлунд и российский форвард Яков Тренин, который, к тому же ассистировал Джохансену в эпизоде с первой заброшенной шайбой. Гости ответили голами Рикарда Ракелля и Джейми Драйсдейла.

«Нэшвилл» набрал 21 очко и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Запада. «Утки» с 23 очками остались на четвертой позиции.