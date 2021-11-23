«Колорадо» на своей площадке победил «Оттаву», Ничушкин отличился заброшенной шайбой

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» – «Оттава Сенаторз» завершился победой хозяев со счетом 7:5.

У победившей команды голы забили Кейл Макар, отличившийся дублем на 14-й и 43-й минутах, а также Валерий Ничушкин (1), Девон Тэйвз (34), Микко Рантанен (50), Алекс Ньюхук (59) и Назем Кадри (60). Отметим, что россиянин набрал 5 (2+3) очков в шести проведенных встречах нынешнего сезона.

Соперник ответил тремя заброшенными шайбами Зака Сэнфорда (13, 37, 46), а также голевыми бросками Артема Зуба (20) и Джоша Норриса (42). Этот гол стал для российского защитника первым в сезоне-2021/22.

«Колорадо» одержал пятую победу кряду в чемпионате и набрал 19 очков, расположившись на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Оттава» занимает последнюю, 16-ю строчку на Востоке (9 очков).

В следующем матче «Эвеланш» на своей площадке примет «Анахайм», а «Сенаторз» отправятся в гости к «Сан-Хосе». Обе встречи состоятся 25 ноября.