Гол Барабанова в овертайме принес «Сан-Хосе» победу над «Каролиной»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» на своем льду переиграли «Каролину Харрикейнз» со счетом 2:1.
В составе хозяев отличились Кевин Лабанк и Александр Барабанов, забросивший победную шайбу в дополнительной пятиминутке. Гости ответили голом Энтони ДиАнджело.
В результате этого успеха «акулы» набрали 19 очков, что позволило им подняться на десятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Ураганы» с 29 очками сохранили лидерство на Востоке.
источник: «Советский спорт»