«У меня всегда возникают моменты, просто шайба не шла в ворота»: Тренин - о голе в ворота «Анахайма»

Российский нападающий «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин прокомментировал свою победную шайбу в ворота «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Доволен тем, как мы среагировали на два поражения. Мы вышли заряженными и добились победы. Мне кажется, у меня всегда возникают моменты, просто раньше шайба не шла в ворота. Сейчас идет», - приводит слова россиянина клубный сайт.

Напомним, Тренин отличился при счете 2:2 и принес своей команде победу. Всего в нынешнем сезоне в его активе пять (2+3) очков. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.