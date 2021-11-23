ФХР объявила расширенный состав сборной России на МЧМ-2022

Федерация хоккея России назвала расширенный состав молодежной сборной России на МЧМ-2022. Турнир пройдет в Эдмонтоне и Ред-Дире с 26 декабря по 5 января.
Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Егор Гуськов («Локомотив»), Захар Виноградов («Буран», ВХЛ) Максим Моторыгин (ЦСК ВВС, ВХЛ);
Защитники: Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Кирилл Кирсанов, Никита Смирнов, Арсений Коромыслов (все – СКА), Егор Савиков («Спартак»), Владимир Грудинин, Даниил Кузьмин, Николай Макаров (все — ЦСКА), Роман Романов («Локомотив»), Тимофей Давыдов («Авангард»), Никита Новиков («Динамо» М), Максим Федотов («Торпедо»);
Нападающие: Никита Чибриков, Марат Хуснутдинов, Матвей Мичков, Кирилл Танков, Семён Демидов, Фёдор Свечков, Илья Иванцов (все – СКА), Данила Юров («Металлург» Мг), Александр Пашин («Салават Юлаев»), Иван Мирошниченко («Авангард»), Павел Тютнев («Локомотив»), Иван Дидковский, Богдан Тринеев (оба – «Динамо» М), Иван Зинченко («Витязь»), Никита Гуслистов («Северсталь»), Кирилл Мельниченко («Сочи»), Дмитрий Злодеев, Василий Пономарёв (оба — «Спартак»).