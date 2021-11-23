Браташ рассказал, почему Зубов сменил его на посту главного тренера молодежки

Старший тренер сборной России Олег Браташ рассказал, почему в тренерском штабе команды произошла кадровая перестановка.

«Для эффективной подготовки команды и работы на турнире обязанности главного тренера будет исполнять Сергей Зубов. На молодёжном чемпионате мира будет много общения с организаторами, сложный ковид-протокол, а Сергей имеет богатый опыт жизни в Северной Америке, игры и работы в НХЛ, большой опыт работы главным тренером в КХЛ, отлично знает английский язык.

В целом же в работе тренерского штаба изменений будет немного, просто чуть-чуть перераспределим обязанности. Так будет лучше для всех», — приводит слова Браташа официальный сайт ФХР.

По информации ФХР, в тренерский штаб молодежной команды также вошли специалисты Александр Титов и Владимир Филатов, Андрей Комиссаров, отвечающий за работу голкиперов, а также Олег Знарок, который займет место консультанта сборной.

Напомним, что с 26 декабря по 5 января состоится молодежный чемпионат мира-2022, который пройдет в Эдмонтоне и Ред-Дире.