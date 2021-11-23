16-летний хоккеист МХК «Динамо» Родионов введен в медикаментозную кому

Врачи ввели 16-летнего хоккеиста МХК «Динамо» Валентина Родионова в медикаментозную кому. При этом, по словам медиков, несмотря на то, что у Валентина сильная черепно-мозговая травма, сейчас он находится в стабильном состоянии и сама операция прошла успешно.

Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко-против».

В свой очередь, сотрудники полиции начали проверку по факту получения травмы Родионовым.

16-летний хоккеист МХК «Динамо» и юношеской сборной России Валентин Родионов получил черепно-мозговую травму во время матча с ЦСКА, неудачно столкнувшись с бортом. Врачи диагностировали отек головного мозга и ушиб мозга тяжелой степени.