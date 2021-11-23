Московское «Динамо» подтвердило, что игрок молодежной команды Родионов введен в медикаментозную кому

Пресс-служба московского «Динамо» рассказала о нынешнем состоянии игрока молодежной команды Валентина Родионова.

По информации источника, в данный момент 16-летний хоккеист находится в Морозовской детской городской клинической больнице. На сегодняшний день игрок находится в медикаментозной коме.

«Хоккейный Клуб «Динамо» Москва со своей стороны оказывает полную поддержку Валентину Родионову. Здоровьем юного динамовца занимаются лучшие врачи города Москвы», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте московской команды.

Также отмечается, что столичный клуб полностью берет на себя все финансовые расходы по медикаментозному обеспечению защитника.

Напомним, что 21 ноября в матче между «Динамо» и ЦСКА Родионов получил черепно-мозговую травму. Вернувшись на скамейку запасных бело-голубых, он потерял сознание. После чего хоккеисту оказали первую помощь и затем доставили в клинику, где его экстренно прооперировали. Ранее стало известно, что операция прошла успешно – сейчас Валентин находится в стабильном состоянии.