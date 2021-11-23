Самый высокооплачиваемый игрок КХЛ Диц покинет «Барыс»

Защитник «Барыса» Даррен Диц может покинуть команду. В клубе недовольны его результативностью в текущем сезоне КХЛ.

Руководство казахстанского клуба недовольно игрой 28-летнего защитника. У Дица худший показатель полезности в лиге (-19). Ранее с него сняли капитанскую нашивку. По словам главного тренера Юрия Михайлиса, такое решение приняло руководство «Барыса».

Напомним, что Дитц с зарплатой в 100 миллионов рублей является самым высокооплачиваемым игроком КХЛ. В этом сезоне он сыграл 29 матчей и набрал 20 очков (9 голов, 11 передач).