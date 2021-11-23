Вратарь «Динамо» Еременко сообщил, что по окончании нынешнего сезона объявит о завершении карьеры

Вратарь московского «Динамо» Александр Еременко заявил, что по окончании текущего сезона, скорее всего, объявит о завершении карьеры.

— Перед тем, как подписывать нынешний контракт, я сперва переговорил с руководством клуба и тренерами — нужен ли я команде? Для меня важно, чтобы в меня верили, чтобы во мне были заинтересованы. По окончании этого сезона я, наверное, остановлюсь. Хочется больше времени проводить дома. Жизнь проходит, и у профессиональных спортсменов всегда получается так, что семья на втором плане. А это не совсем правильно», - приводит слова Еременко пресс-служба «Динамо».

В составе «Динамо» Еременко стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2012, 2013), а также трехкратным чемпионом России (2005, 2012, 2013).