«Салават Юлаев» дома проиграл «Торпедо»

«Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Торпедо» со счетом 1:0.
Единственную шайбу игры на 49-й минуте забросил Дамир Жафяров.
Добавим, что голкипер нижегородцев Петр Кочетков для «оформления сухаря» отбил 35 бросков по своим воротам.
Таким образом, «Торпедо», набрав 34 очка, вошло в зону плей-фф на восьмое место Западной конференции, «Салават Юлаев», имея 42 очка идет третьим на Востоке.
25 ноября «Салават Юлаев» примет «Витязь», а «Торпедо» сыграет в гостях с «Барысом».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Торпедо» (Нижегородская область) - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Жафяров (Пайгин, Тянулин), 48:46
Вратари: Метсола (00:00-58:16) - Кочетков
источник: «Советский спорт»