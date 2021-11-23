Главный тренер «Торпедо» сказал, что его команда полностью выложилась в игре с «Салаватом Юлаевом»

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски дал комментарий после победы своей команды над «Салаватом Юлаевым» (1:0) в гостевой игре в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошая игра. Был план на матч, чтобы забить первыми и довести игру до победы. Очень рад победе. Ребята молодцы, выложились полностью. Выстояли первый период, потом начали играть лучше. Было важно хорошо сыграть в конце в меньшинстве», - приводит слова Немировски ГорОбзор.Ру.

«Торпедо», набрав 34 очка, вошло в зону плей-фф на восьмое место Западной конференции, «Салават Юлаев», имея 42 очка идет третьим на Востоке.

25 ноября «Салават Юлаев» примет «Витязь», а «Торпедо» сыграет в гостях с «Барысом».