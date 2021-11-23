СКА разгромил «Нефтехимик» в регулярном чемпионате КХЛ

СКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Нефтехимик» со счетом 8:2.

После шайбы нападающего хозяев льда Егора Попова (4-я минута) у армейцев отличились дублями Кирилл Марченко (11, 15) и Андрей Кузьменко (37-большинство, 54), также по шайбе забросили Григорий Грязнов (23), Антон Бурдасов в большинстве (34), Никита Гусев (45) и Захар Бардаков (48). В конце счет размочил Тимур Хафизов, реализовав численное преимущество (58).

СКА набрал 41 очко и поднялся на четвертое место Западной конференции. «Нефтехимик» идет седьмым на Востоке, имея 32 очка.

25 ноября «Нефтехимик» примет рижское «Динамо», а СКА сыграет в гостях против «Ак Барса»

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) - СКА (Санкт-Петербург) - 2:8 (1:2, 0:3, 1:3)

Голы:

1:0 – Попов (Секстон, Галимов), 4:00

1:1 – Марченко (Бардаков, Камалов), 10:51

1:2 – Марченко (Морозов, Бардаков), 14:19

1:3 – Грязнов (Гусев, Мичков), 22:45

1:4 – Бурдасов (Гусев), 33:08 - Бол.

1:5 – Кузьменко (Бурдасов, Гусев), 36:12 - Бол.

1:6 – Гусев (Воробьев, Мичков), 44:52

1:7 – Бардаков (Морозов, Марченко), 47:51

1:8 – Кузьменко (Кемппайнен, Фантенберг), 53:51

2:8 – Хафизов, 57:13