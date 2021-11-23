Хара угодил в COVID-протокол, «Айлендерс» вызвали Голышева из фарм-клуба

44-летний словацкий защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Здено Хара помещен в ковидный протокол команды.

Об этом сообщил на своей странице в твиттере журналист Артур Стэйпл, добавив, что все остальные игроки в строю.

В текущем сезоне ветеран отыграл 15 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав в них два (0+2) очка.

Кроме того, источник сообщил, что «островитяне» вызвали из своего фарм-клуба «Бриджпорт Айлендерс» в основную команду российского форварда Анатолия Голышева, который пока провел всего одну встречу за свою новую команду: летом нападающий сыграл в выставочном матче против «Филадельфии Флайерз». В России Голышев известен по выступлениям за екатеринбургский «Автомобилист», в составе которого за восемь сезонов провел 401 матч, набрав 220 (109+111) очков.