«Ак Барс» одержал волевую победу над рижским «Динамо»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» дома нанес поражение рижскому «Динамо» со счетом 4:2.
В составе хозяев отличились Джордан Уил, Даниил Тарасов, Данис Зарипов и Егор Воронков. Гости ответили шайбами Гинтса Мейи и Лауриса Дарзиньша.
Подопечные Дмитрия Квартальнова набрали 44 и закрепились на третьем месте Восточной конференции, оторвавшись от «Салавата Юлаева». Рижане с 25 очками остались на 11-й позиции на Западе.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) – «Динамо» (Рига) – 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)
Голы:
0:1 – Мейя (Червены, Зиле), 15:48 (5х4)
1:1 – Уил (Петров, Тарасов), 30:41
1:2 – Дарзиньш, 46:42
2:2 – Тарасов (Уил), 51:53
3:2 – Зарипов, 53:08
4:2 – Воронков (Лукоянов), 54:17
Вратари: Билялов – Гудачек.
источник: «Советский спорт»