Две передачи Сергачева и «сухарь» Василевского помогли «Тампе» обыграть «Филадельфию»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома переиграла «Филадельфию».

Встреча закончилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, у которых отличились Зак Богосян, Стивен Стэмкос, Кори Перри и Алекс Бар-Бруле. Российский голкипер «молний» Андрей Василевский сделал очередной «сухарь», а защитник Михаил Сергачев записал на свой счёт две результативные передачи.

Таким образом, «Тампа» набрала 25 очков и догнала идущий пятым «Рейнджерс» в турнирной таблице Востока. «Летчики» с 19 очками остались девятым.