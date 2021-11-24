«Даллас» обыграл «Эдмонтон», благодаря шайбе Гурьянова и передаче Радулова

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» дома одолел «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 4:1.

В составе победителей отличились Роопе Хинтц, Джейсон Робертсон, реализовавшие большинство, Денис Гурьянов и Лукас Гленденинг. В эпизоде с первой заброшенной шайбой результативная передача в активе Александра Радулова. Гости смогли ответить голом Райана Маклеода с передачи Драйзайтля.

Таким образом, «звезды» набрали 18 очков. Команда располагается на 12-м месте в Западной конференции. «Нефтяники» с 26 очками занимают второе место, уступая лишь «Калгари».