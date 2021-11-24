Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан второй звездой дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» вратарь отразил все четыре броска по своим воротам и помог принести своей команде победу со счетом 4:0. Тем самым, россиянин оформил свой первый «сухарь» в текущем сезоне. Напомним, что в этой встрече также две результативные передачи записал на свой счет защитник «Тампы» Михаил Сергачев.

Третьей звездой стал защитник «Даллас Старз» Йон Клингберг, оформивший ассистентский хет-трик в матче против «Эдмонтон Ойлерз». Первой звездой признан одноклубник Василевского Стивен Стэмкос, забросивший шайбу и дважды отдавший результативные передачи партнерам.