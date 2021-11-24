Канада может отказаться от участия в Кубке Первого канала

Сборная Канады по хоккею может не приехать на Кубок Первого канала, если ситуация с распространением коронавируса будет напряженной.

«У нас есть соглашение об участии сборной Канады в Кубке Первого канала, и мы благодарны, что нам предоставили эту возможность. Соответствующее соглашение заключено. В то же время мы знаем, что ситуация с пандемией сейчас является непредсказуемой, и, согласно договоренности, мы можем отказаться от участия в турнире», - приводит ТАСС слова исполнительного директора Канадской хоккейной федерации Тома Ренни.

Напомним, ежегодный турнир пройдет с 15 по 19 декабря в Москве. Канадцы рассматривали участие в нем, как репетицию перед Олимпийскими играми на тот случай, если НХЛ не разрешит своим игрокам поехать в Пекин. Лига должна огласить свое окончательное решение до 10 января 2022 года.