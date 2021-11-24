«Амур» дома одержал «сухую» победу над «Автомобилистом»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ хабаровский «Амур» дома переиграл екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 3:0.
Шайбы забросили Данил Файзулин, реализовавший численное преимущество, Владимир Бутузов и Сергей Терещенко.
Таким образом, хабаровчане одержали первую победу в последних четырех матчах и, набрав 29 очков, приблизились к восьмой строчке турнирной таблице Востока, на которой располагаются как раз их сегодняшние соперники. В активе екатеринбуржцев 31 очко.
источник: «Советский спорт»