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«Адмирал» обыграл «Авангард», прервав серию из четырех поражений

Омичи, в свою очередь, остановились на отметке в пять побед подряд
24 ноября 2021 15:06
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» дома в серии буллитов нанес поражение омскому «Авангарду».

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. На шайбу гостей в исполнении Петера Цегларика хозяева ответили точным броском Андрея Обидина. Победный буллит реализовал Вячеслав Ушенин.

«Моряки» набрали 19 очков и сравнялись по этому показателю с «Куньлунь». Обе команды делят последнее место на Востоке. «Ястребы» остались пятыми, в активе команды 40 очков.

источник: «Советский спорт»
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