«Адмирал» обыграл «Авангард», прервав серию из четырех поражений

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» дома в серии буллитов нанес поражение омскому «Авангарду».
Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. На шайбу гостей в исполнении Петера Цегларика хозяева ответили точным броском Андрея Обидина. Победный буллит реализовал Вячеслав Ушенин.
«Моряки» набрали 19 очков и сравнялись по этому показателю с «Куньлунь». Обе команды делят последнее место на Востоке. «Ястребы» остались пятыми, в активе команды 40 очков.
источник: «Советский спорт»