«Сочи» одержал волевую победу над «Сибирью»

«Сочи» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Сибирь» со счетом 2:1.
На шайбу нападающего хозяев льда Александра Шарова (12-я минута) сочинцы ответили голами Мартина Бакоша (36) и Василия Глотова (58).
Таким образом, «Сочи» набрал 28 очков и поднялся на десятое место турнирной таблицы Западной конференции. «Сибирь» с 34 очками идет шестой на Востоке.
26 ноября «Сибирь» примет «Авангард», а «Сочи» сыграет в гостях с «Амуром»
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) - «Сочи» (Сочи) - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Голы:
1:0 – Шаров (Миловзоров, Чайковский), 11:18
1:1 – Бакош (Рундблад), 35:07
1:2 - Глотов (Точицкий), 57:07
источник: «Советский спорт»