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«Сочи» одержал волевую победу над «Сибирью»

Игра регулярного чемпионата КХЛ прошла в Новосибирске.
24 ноября 2021 17:45
автор: Максим Скороходов

«Сочи» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Сибирь» со счетом 2:1.

На шайбу нападающего хозяев льда Александра Шарова (12-я минута) сочинцы ответили голами Мартина Бакоша (36) и Василия Глотова (58).

Таким образом, «Сочи» набрал 28 очков и поднялся на десятое место турнирной таблицы Западной конференции. «Сибирь» с 34 очками идет шестой на Востоке.

26 ноября «Сибирь» примет «Авангард», а «Сочи» сыграет в гостях с «Амуром»

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) - «Сочи» (Сочи) - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы:

1:0 – Шаров (Миловзоров, Чайковский), 11:18

1:1 – Бакош (Рундблад), 35:07

1:2 - Глотов (Точицкий), 57:07

источник: «Советский спорт»
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