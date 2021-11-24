«Локомотив» в овертайме обыграл «Йокерит» в домашнем матче КХЛ

В матче регулярного чемпионата КХЛ ярославский «Локомотив» на своем льду победил в овертайме «Йокерит».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.

В основное время матча в составе «железнодорожников» отличился Артем Анисимов (25-я минута). Счет в игре открыл игрок «Йокерита» Теэму Турунен (21). Победу хозяевам принес бросок Александра Елесина на 62-й минуте.

Таким образом, «Локомотив» набрал 39 очков и вышел на шестое место на Западе. «Йокерит» с 45 очками продолжает лидировать в этой же конференции.

26 ноября ярославский клуб примет дома «Трактор», а «Йокерит» встретится на своей площадке с ЦСКА.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) – «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) – 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы:

0:1 – Турунен (О’Нилл), 20:41

2:0 – Анисимов (Каюмов, Марченко), 24:13

2:1 – Елесин (Коршков), 61:35

Вратари: Паскуале – Линдбек.