«Локомотив» в овертайме обыграл «Йокерит» в домашнем матче КХЛ

В матче регулярного чемпионата КХЛ ярославский «Локомотив» на своем льду победил в овертайме «Йокерит».
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.
В основное время матча в составе «железнодорожников» отличился Артем Анисимов (25-я минута). Счет в игре открыл игрок «Йокерита» Теэму Турунен (21). Победу хозяевам принес бросок Александра Елесина на 62-й минуте.
Таким образом, «Локомотив» набрал 39 очков и вышел на шестое место на Западе. «Йокерит» с 45 очками продолжает лидировать в этой же конференции.
26 ноября ярославский клуб примет дома «Трактор», а «Йокерит» встретится на своей площадке с ЦСКА.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) – «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) – 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы:
0:1 – Турунен (О’Нилл), 20:41
2:0 – Анисимов (Каюмов, Марченко), 24:13
2:1 – Елесин (Коршков), 61:35
Вратари: Паскуале – Линдбек.