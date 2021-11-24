ЦСКА уступил «Северстали», пропустив две шайбы в меньшинстве

ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Северстали» со счетом 0:3.

Две шайбы клуба из Череповца были заброшены в большинстве Владиславом Кодолой (17-я минута) и Адамом Лишкой (40). Еще один гол был забит Дмитрием Моисеевым (57).

Голкипер «Северстали» Андрей Разин отбил все 21 броска по своим воротам, оформив «сухарь».

Таким образом, у обоих клубов теперь по 42 очка. ЦСКА идет третьим в турнирной таблице Западной конференции, а «Северсталь» - четвертой.

26 ноября ЦСКА на выезде сыграет с «Йокеритом», а «Северсталь» на следующий день примет «Торпедо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) - ЦСКА (Москва) - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы:

1:0 – Кодола (Пресс, Тимашов), 16:28 - Бол.

2:0 – Лишка (Кодола, Хохлов), 39:47 - Бол.

3:0 - Моисеев (Думбадзе), 56:35