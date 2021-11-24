«Динамо» продлило победную серию до шести матчей, обыграв дома «Трактор»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и «Трактором» завершился победой столичной команды со счетом 7:6.

В основное время в составе бело-голубых шайбы забросили Иван Муранов, Вадим Шипачев, Богдан Якимов, Антон Белов, Станислав Галиев и Егор Зайцев. Челябинский клуб ответил голами Андрея Стася, Теэму Пулккинена, Сергея Калинина, Вячеслава Основина, Никиты Тертышного и Ильи Карпухина.

Победу «Динамо» принес точный бросок Андрея Миронова на 63-й минуте.

Отметим, что благодаря этой победе «Динамо» набрало 44 очка и располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» идет вторым на Востоке, набрав 51 очко.

ноября «Динамо» на своем поле примет «Сибирь», а команда из Челябинска в тот же день дома встретится с «Амуром»

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) – «Трактор» (Челябинск) – 7:6 (2:1, 3:1, 1:4).

Голы:

0:1 – Стась (Бывальцев, Яруллин)

1:1 – Муранов (Сергеев)

2:1 – Шипачев (О'Делл, Линдберг)

3:1 – Якимов (Зайцев)

4:1 – Белов (Галиев)

5:1 – Галиев (Сергеев, О'Делл)

5:2 – Пулккинен (Калинин, Кулик)

5:3 – Калинин (Бывальцев)

5:4 – Основин (Тертышный, Седлак)

5:5 – Тертышный (Ткачев, Седлак)

6:5 – Зайцев (Линдберг, Шипачев)

6:6 – Карпухин (Стась)

7:6 – Миронов (Линдберг, О'Делл)

Вратари: Бочаров – Вилл, Гарипов.

Броски: – .

Штраф: – .