Голышев сыграет в первом звене «Айлендерс» в своем дебютном матче в НХЛ

Российский нападающий Анатолий Голышев дебютирует в НХЛ.

Как сообщает официальный сайт лиги, 26-летний хоккеист сыграет в первом звене «Айлендерс» в матче с «Рейнджерс», который состоится в ночь на 25 ноября и начнется в 3:00 по московскому времени. Голышев сыграет в тройке с Мэтью Барзалом и Рихардом Паником.

Напомним, что осенью Анатолий заключил с «Айлендерс» одностороннее соглашение сроком на один год с зарплатой 750 тысяч долларов. Россиянин принял участие в одном предсезонном матче против «Филадельфии».

Минувший чемпионат Голышев начинал в составе «Автомобилиста», а затем подписал контракт с »островитянами» до конца сезона-2020/2021, но не провел в НХЛ ни одного матча.