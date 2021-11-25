Передача Куликова помогла «Миннесоте» обыграть «Нью-Джерси»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» в гостях обыграла «Нью-Джерси Дэвилз» в серии буллитов.

Основное время и овертайм закончились со счетом 2:2. В составе победителей отличились Райан Хартман и Нико Штурм, забросивший свою шайбу в меньшинстве. Гости повели 2:0, однако Павел Заха и Егор Шарангович смогли затащить «дьяволов» в овертайм. Победный буллит реализовал Кевин Фиала.

Российский защитник «Миннесоты» Дмитрий Куликов отметился результативной передачей.

Таким образом, «дикари» набрали 25 очков и вышли на третье место в Западной конференции. «Нью-Джерси» с 20 очками остался 12-м на Востоке.