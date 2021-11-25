«Флорида» повторила рекорд «Чикаго» 48-летней давности, победив «Филадельфию»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» дома нанесла поражение «Филадельфии Флайерз» в овертайме.

Встреча закончилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Самуэль Беннет и Аарон Экблад, забросивший победную шайбу в дополнительной пятиминутке. Гости ответили голом Джоэла Фэраби, в котором поучаствовал российский защитник «летчиков» Иван Проворов.

Голкипер хозяев Сергей Бобровский был признан второй звездой матча.

«Я из маленького города в России, и все, что у меня есть - это упорный труд. Я люблю хоккей и все, что с ним связано. И я благодарен за все, что имею. У меня отличная семья. У меня теперь есть прекрасная здоровая дочь. Я играю в отличном месте с отличными товарищами по команде. Я счастлив», - такой комментарий вратаря приводит пресс-служба лиги.

Стоит отметить, что эта победа стала для «пантер» 11-й домашней подряд. Таким образом, команде удалось построить рекорд «Чикаго Блэкхоукс» сезона 1963/1964.

«Флорида», набрав 31 очко, продолжает лидировать в Восточной конференции. «Филадельфия» с 20 очками занимает 11-е место.